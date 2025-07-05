В Таганроге девочку-подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе

С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

ДТП произошло 5 июля в 10.20 на улице Чехова, в районе дома № 168. 19-летний водитель на Ford Sierra допустил наезд на 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу справа налево.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована в Детскую городскую больницу», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Лилия Любимова.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. Особую осторожность за рулем следует проявлять при проезде перекрестков и приближении к пешеходным переходам.

Ранее мы рассказывали, что 5 июля в Ростовской области компания подростков разбилась в страшной аварии.