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В Таганроге девочку-подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе

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С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Новости Таганрога

ДТП произошло 5 июля в 10.20 на улице Чехова, в районе дома № 168. 19-летний водитель на Ford Sierra допустил наезд на 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу справа налево.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована в Детскую городскую больницу», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Лилия Любимова.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. Особую осторожность за рулем следует проявлять при проезде перекрестков и приближении к пешеходным переходам.

Ранее мы рассказывали, что 5 июля в Ростовской области компания подростков разбилась в страшной аварии.

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Таганрогская правда

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