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В Таганроге детям и взрослым напомнили о правилах безопасного лета

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Профилактическая акция с участием активистов проводится в городе ежегодно.

Новости Таганрога

О том, как не допустить несчастный случай во время летних каникул, детям и их родителям рассказали участники профилактической акции «Безопасное лето». Она проходила вчера, 10 июля, на Пушкинской набережной. Мероприятие организовали и провели члены «Клуба молодого педагога», трудового отряда «Юные экскурсоводы» совместно с участниками «Родительского патруля».

Особое внимание активисты заострили на правилах безопасного отдыха у водоемов и нахождении детей и подростков и в безлюдных местах.

Отличительной чертой акции стал комплексный подход к безопасности, сообщает администрация города. Организаторы напомнили детям и взрослым о нормах поведения на воде, правилах пожарной безопасности, дорожного движения, а также вручили памятки и буклеты.

Фото: администрация Таганрога

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Безопасное лето новости Таганрог
Таганрогская правда

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