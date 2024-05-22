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В Таганроге дети участников СВО получат билеты в цирк

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В преддверии Международного дня защиты детей состоялась встреча председателя городской Думы – главы города Таганрога Инны Титаренко и депутата Александра Семёнова с администратором цирка-шапито «Гранд» Татьяной Лёгких. Речь шла о возможности предоставить билеты детям участников СВО на цирковое представление.

#СВО

Гастроли в Таганроге начинаются 1 июня, и по договорённости с администрацией цирка порядка 200 бесплатных мест в этот день займут дети из семей участников СВО. Семьям будут переданы пригласительные билеты.

Инна Титаренко поблагодарила Татьяну Лёгких и отметила, что посещение циркового представления сможет поднять настроение маленьким таганрожцам, чьи родители сегодня находятся в зоне СВО и рискуют жизнью, защищая Отечество.

Особенно хочется поддержать семьи, где дети остались без отца. Им сейчас очень трудно и, прямо скажем, сильно не хватает положительных эмоций и ярких впечатлений, – отметила глава Таганрога. – Но дети остаются детьми, и надеюсь, что этот подарок станет для них весёлым и запоминающимся праздником.

Гастроли цирка «Гранд» с программой «Бразильские каскадеры в шаре байк-шоу», воздушными гимнастами и акробатами, иллюзионистами и клоунами, дрессированными животными пройдут в нашем городе с 1 по 16 июня на «Русском поле» (улица Чехова, 326а).

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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