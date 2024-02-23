В Таганроге детей участников СВО пригласили на мастер-класс по катанию на коньках и хоккею

Теплая встреча спортсменов и семей участников СВО прошла вчера, 22 февраля на Ледовой Арене Таганрога.

Более 50 детей смогли покататься на катке таганрогской Ледовой Арены под шефством спортивных инструкторов — фигуристов и хоккеистов, посмотреть показательные номера и в завершение отведать солдатской каши из настоящей полевой кухни.

«Пробуя свои силы в фигурном катании и хоккее, мальчишки и девчонки были полностью поглощены спортивным азартом. Конечно, не обошлось и без падений, но никто и не думал расстраиваться, наоборот, появлялся стимул побороть свою неловкость и страх перед скользким льдом», — рассказала на своей странице в соцсети председатель городской думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

Организаторами мероприятия выступили комитет по физкультуре и спорту Таганрога во главе с Алексеем Македоном, таганрогская федерация фигурного катания на коньках под руководством Татьяны Буйневич, благотворительный фонд «Регби – детям», возглавляемый Виктором Скоропуповым, общественная организация «Дети защитников Отечества» во главе с Эльвирой Иванкович, СШОР №13 под руководством Сергея Гундарева. Финансовую поддержку оказал Александр Курилов (Металлобаза 161).

Приветственные слова в адрес ребят прозвучали и от заместителя военного комиссара Таганрога подполковника Владимира Афанасьева, и кавалера ордена Мужества, участника СВО Павла Лазарева.

— Глядя на радость вышедших на лёд ребят, не смогла удержаться и, надев коньки, сделала несколько кругов. Получила отличный заряд энергии в завершение этого предпраздничного дня. Всем хороших спортивных выходных и с праздником! – обратилась Инна Титаренко к таганрожцам.

— Для нашего города фигурное катание вид спорта совсем молодой. Первая спортивная секция открылась весной прошлого года. Но уже немало молодых таганрожцев решили заниматься зимними видами спорта. А это не только фигурное катание, но также хоккей и керлинг. Уверен, что после этого мастер-класса увлеченных спортом детей станет больше, — отмечает глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Фоторепортаж Сергея Плишенко