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В Таганроге День студента отметят «Пушкинским балом»

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26 января в Студенческом клубе ЮФУ в Таганроге состоится ежегодный Ректорский бал, посвященный Дню российского студенчества.

Новости Таганрога

Участниками бала станут студенты всех структурных подразделений ЮФУ, а также преподаватели, проректорский корпус, ректор ЮФУ Инна Шевченко и приглашенные гости.

«В программе будут представлены классические историко-бытовые танцы, которые, как правило, исполняются на традиционных балах, среди них полонез, вальс, полька и другие». Гостей и участников бала ждет насыщенная и яркая программа: выступление творческих коллективов, бальные игры, танцевальный флешмоб, работа тематической фотозоны, поздравление Татьян, свободная танцевальная программа, а также праздничное угощение студенческим сбитнем от ректора ЮФУ Инны Шевченко и председателя Объединенного совета обучающихся ЮФУ Татьяны Стрельниковой», — рассказали в пресс-центре университета.

В Таганроге Ректорский бал в День студента проводится с 2015 года. С каждым годом это танцевальное событие набирает все большую популярность. Ребята с нетерпением ждут его и заранее готовятся. Попасть на Ректорский бал могут студенты, имеющие хорошие показатели в учебе и общественной жизни университета.

Каждый год Ректорский бал ЮФУ посвящается какой-то особой тематике. На этот раз темой праздника стал «Пушкинский бал». Великий русский поэт посвятил немало строк балам. Его герои лихо танцевали мазурку, кадриль, котильон.

Отметим, что Ректорский бал ЮФУ по традиции знаменует собой окончание зимней сессии и наступление поры студенческих каникул.

Фото ЮФУ

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студенты Таганрог ЮФУ
Таганрогская правда
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