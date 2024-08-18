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В Таганроге чистят и ремонтируют городские ливневки

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В Таганроге специалисты коммунальных служб приводят в порядок городские ливневки. На текущей неделе работы велись сразу на нескольких улицах, сообщает МКУ «Благоустройство»

#ЖКХ

Была проведена очистка колодцев ливневой канализации закрытого типа в районе дома № 347 на улице Чехова и на пересечении улиц Сергея Шило и Фадеева.

Приведена в порядок ливневка открытого типа на улице  Шевченко и на пересечении переулка Смирновского и улицы Чехова.

Также выполнен ремонт колодца ливневой канализации на улице Чехова, 339 и пересечении улиц Шило и Фадеева. Кроме того отремонтированы стенки колодца на улице  Чехова, 351 А.

Фото МКУ «Благоустройство»

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ЖКХ ливневки новости Таганрог
Таганрогская правда
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