В Таганроге чистят и ремонтируют городские ливневки

В Таганроге специалисты коммунальных служб приводят в порядок городские ливневки. На текущей неделе работы велись сразу на нескольких улицах, сообщает МКУ «Благоустройство»

Была проведена очистка колодцев ливневой канализации закрытого типа в районе дома № 347 на улице Чехова и на пересечении улиц Сергея Шило и Фадеева.

Приведена в порядок ливневка открытого типа на улице Шевченко и на пересечении переулка Смирновского и улицы Чехова.

Также выполнен ремонт колодца ливневой канализации на улице Чехова, 339 и пересечении улиц Шило и Фадеева. Кроме того отремонтированы стенки колодца на улице Чехова, 351 А.

Фото МКУ «Благоустройство»