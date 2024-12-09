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В Таганроге чествовали Героев Отечества

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Торжественное мероприятие прошло сегодня, 9 декабря, в конференц-зале Таганрогской публичной библиотеки им. А.П.Чехова.

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Сегодня в Таганроге отметили День Героев Отечества. Праздник тех, кто своим подвигом вписал свое имя в историю родной страны, отмечается в России, начиная с 2007 года, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об установлении этой памятной даты. В этот день россияне не только отдают дань памяти совершившим подвиги предкам, но и чтят ныне живущих героев Родины.

В Таганроге торжественное мероприятие прошло в публичной библиотеке им. А.П.Чехова. Со словами признательности героям к участникам встречи обратилась глава города Светлана Камбулова:

«Дорогие таганрожцы! День Героев Отечества — не просто дата в календаре, это день, когда мы чествуем тех, кто своим подвигом навсегда вписал свои имена в историю нашей страны. Тех, кто с честью и достоинством прошел через испытания Великой Отечественной войны, Афганской, Чеченской и других войн, кто отстоял мир и безопасность для будущих поколений. Наши Герои с честью и достоинством продолжают защищать нашу страну в современных условиях, участвуя в специальной военной операции. Все они вносят неоценимый вклад в укрепление нашей безопасности. Многие наши современники удостоены высоких государственных наград, есть и те, кто, к сожалению, награжден посмертно. Низко кланяюсь мамам, которые воспитали настоящих Героев, благодарю жен и родственников наших парней, которые их поддерживают и ждут с Победой домой!».

День Героев Отчества отмечается ежегодно 9 декабря. Дата приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался в дореволюционной России после учреждения в 1769 году Екатериной II ордена св. Георгия. Им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу. Первым полным кавалером ордена св. Георгия (все четыре степени) стал Михаил Кутузов.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.

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Таганрогская правда
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