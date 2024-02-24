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В Таганроге часть улиц осталась без водоснабжения

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Сегодня, 24 февраля, аварийно-восстановительные работы ведутся в трех районах города, сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Коммунальная служба устраняет утечку по адресу: Мариупольское шоссе – 5 Аллея. Без воды остался район Мариупольского шоссе. Завершить ремонт планируют в 15 часов.

Ведутся работы  в центре Таганрога – по пер. Итальянскому, 48 и ул. Александровской, 2. В дома, расположенные на центральных улицах, в районе Кислородной площади, ул. Свободы, Инструментальной, холодная вода подается пониженным давлением до 16 часов.

Также до 16 часов водоснабжение ограничено в районах ул. Выгонной и Дзержинского – ремонт идет на пересечении этих улиц.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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