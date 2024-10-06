В Таганроге часть центра города осталась без воды

6 октября МУП «Управление «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы по адресу: улица Средняя, 2\13-й Переулок, 83.
«В связи с производством аварийных работ водоснабжение ограничено в части Центрального района Таганрога, на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной площади,10-м Переулке», — сообщает коммунальная служба.
Восстановить подачу воды специалисты «Водоканала» планируют в 16 часов.
Ранее мы рассказывали о том, что директор МУП «Управление «Водоканал» Максим Неснов ответил на вопросы, волнующие таганрожцев.
Фото из архива «Таганрогской правды»
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