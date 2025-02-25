В Таганроге будет ограничено водоснабжение сегодня на нескольких улицах

Это связано с проведением аварийных работ.

Сегодня в Таганроге до 16 часов вода будет подаваться пониженным давлением в районе, ограниченном ул. Воскова, пер. Станочный, ул. Щаденко, ул. Бабушкина, ул. Социалистическая, Михайловка. Об этом сообщает «Водоканал».

Ограничение водоснабжение связано с проведением аварийных работ по адресу ул. Халтурина, 14. Потребителям приносят извинения за временные неудобства.

Фото из архива «ТП»