1 и 2 июня в Таганроге более 60 мероприятий пройдут в «Большие семейные выходные»

Напоминаем, что 1 и 2 июня жителей Таганрога ждут самые разнообразные развлекательные и познавательные мероприятия в городских учреждениях культуры.

«Большие семейные выходные» — это масштабный всероссийский проект, запущенный в 2024 году. Он приурочен к Году семьи в России. Проект направлен на объединение разных поколений.

В городских учреждениях культуры, дополнительного образования, библиотеках, парках и на стадионах пройдет более 60 мероприятий. Это мастер-классы, концерты, лекции, экскурсии, кинопоказы, акции, литературно-музыкальные гостиные и многое другое. Так, 1 июня на спортплощадке пляжа «Солнечный» пройдут соревнования по пляжному волейболу, в Молодежном Центре покажут спектакль народного молодежного театра «Сказка про петуха», а в Арт-пространстве «Таганрогский трамвай» состоится семейный кинопоказ фильма «Максимка».

2 июня таганрожцев ждет настоящий музейный праздник в Таганрогском художественном музее, где подготовлена интересная программа для детей и взрослых. Запланированы и другие интересные активности.

Так что, предстоящие выходные — это отличная возможность провести время вместе с семьей и сформировать новые традиции. С полным планом мероприятий можно ознакомиться здесь.

Фото Сергея Плишенко