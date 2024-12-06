В Таганроге более 4,5 тысячи объектов недвижимости не внесены в Росреестр

Наличие сведений о недвижимости в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, предоставит возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем и убережет от мошеннических действий с их имуществом, поясняет глава города Таганрога Светлана Камбулова.

5 декабря Светлана Камбулова провела встречу с заместителем руководителя Росреестра Ростовской области Еленой Кубрак. Обсуждался важный вопрос — решение проблемы с объектами, права на которые возникли до появления нынешней системы государственной регистрации прав на недвижимость.

«В большинстве случаев это имущество было приобретено либо в 90-е годы, либо в тот период, когда права на объекты капитального строительства удостоверяли БТИ. Поэтому права на многие из этих объектов до сих пор не зарегистрированы в Росреестре. Эту работу проводим в городе уже не первый год», — рассказала глава города.

Информация о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости поступает от органов государственной регистрации объектов недвижимости, БТИ, ФМС, ЗАГСа, нотариусов и оперативно обрабатывается.

На территории Таганрога находятся 75 837 объектов недвижимости — это земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, сведения о которых должны быть занесены в ЕГРН. На сегодняшний день проведена работа в отношении 71 150 объектов.

«Будем продолжать заниматься этим вопросом. Подчеркну, что госпошлина за государственную регистрацию права на объект недвижимости, возникшего до 31 декабря 1998 года, не взимается», — уточнила Светлана Камбулова.

Для чего необходимо выполнить эту процедуру? Прежде всего, наличие сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, предоставит возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем и убережет от мошеннических действий с их имуществом.

«И, конечно, не стоит забывать, что из-за отсутствия регистрации в реестре, местный бюджет недополучают средства в виде платежей по налогам на имущество и землю, которые могли быть направлены на развитие города. Призываю таганрожцев серьёзно отнестись к этому вопросу и самостоятельно подать сведения о ранее учтенных объектах недвижимости в Росреестр. Сделать это можно, в том числе и через МФЦ», — обратилась к жителям глава города.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой