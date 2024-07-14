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В Таганроге более 400 детей устроились на работу на время летних каникул

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Кадровый центр «Работа России» Таганрога помогает подросткам найти подработку на каникулы.

Город

Возможностью работать в свободное время уже воспользовались более 400 детей. Ребята принимают участие в благоустройстве города, занимаются организацией культурно-творческих мероприятий, пробуют свои силы в освоении таких профессий как делопроизводитель, помощник вожатого и экскурсовод.

Поддерживая желание подростков трудиться в свободное от учебы время и предоставляя им рабочие места, специалисты кадрового центра совместно с работодателями помогают формировать у школьников положительную установку по отношению к труду.

«Мы приглашаем ребят от 14 до 18 лет для временного трудоустройства в кадровый центр. В период трудоустройства помимо заработной планы может оказываться материальная поддержка. Обращайтесь по адресу: ул. Сергея Шило, 202 А, телефон для справок: 8 (8634) 32-56-81», — приглашает ребят учреждение.

Фото: страница в соцсети ЦЗН Таганрога

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Таганрогская правда
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