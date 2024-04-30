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В Таганроге благоустраивают территорию рядом с ДК «Фестивальный»

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Подрядчик уже выполнил демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюрного камня. Сейчас проводится разметка линий подземных коммуникаций.

Благоустройство

На объект поставляются материалы для дальнейшего производства работ — поребрик, новый бордюрный камень, кабель для систем видеонаблюдения и наружного освещения. Работы выполняются в соответствии с графиком, — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

На территории рядом с ДК появится новое общественное пространство — здесь заменят дорожное покрытие, проведут озеленение, установят новое детское игровое оборудование, малые архитектурные формы.

Напомним, в 2023 году капитально отремонтировали фасад дворца культуры. Встал вопрос о благоустройстве прилегающей территории. Средства на проведение работ — порядка 40 млн рублей — были выделены из областного бюджета благодаря поддержке губернатора Василия Голубева.

К работам подрядчик приступил в начале апреля. Завершить их планируется в конце октября 2024 года.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Андрей Фатеев ДК "Фестивальный" новости ремонт Таганрог
Таганрогская правда
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