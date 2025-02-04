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В Таганроге благоустраивают сквер у Литературного музея А.П. Чехова

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Завершить работы по благоустройству общественного пространства планируется осенью 2025 года.

Город

Внимательные таганрожцы заметили строительную технику, появившуюся на днях у Литературного музея А.П. Чехова. У многих возникли резонные вопросы: какие работы там проводятся и насколько они законны, почему удаляются некоторые деревья, будет ли здесь обещанный ранее сквер?

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«Работы по ремонту и благоустройству указанной территории производятся в рамках двухгодичного контракта и будут завершены осенью 2025 года. Заказчиком работ выступает Таганрогский музей-заповедник. Удаление и частичная обрезка деревьев проходит строго в соответствии с проектным заданием, прошедшим государственную экспертизу. Исполнителем работ получены все акты обследования и разрешительная документация», — говорится в официальном комментарии. 

Отмечается, что согласно дендропроекту, на территории сквера планируется высадка саженцев деревьев и кустарников.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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