В Таганроге благоустраивают сквер у Литературного музея А.П. Чехова

Завершить работы по благоустройству общественного пространства планируется осенью 2025 года.

Внимательные таганрожцы заметили строительную технику, появившуюся на днях у Литературного музея А.П. Чехова. У многих возникли резонные вопросы: какие работы там проводятся и насколько они законны, почему удаляются некоторые деревья, будет ли здесь обещанный ранее сквер?

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«Работы по ремонту и благоустройству указанной территории производятся в рамках двухгодичного контракта и будут завершены осенью 2025 года. Заказчиком работ выступает Таганрогский музей-заповедник. Удаление и частичная обрезка деревьев проходит строго в соответствии с проектным заданием, прошедшим государственную экспертизу. Исполнителем работ получены все акты обследования и разрешительная документация», — говорится в официальном комментарии.

Отмечается, что согласно дендропроекту, на территории сквера планируется высадка саженцев деревьев и кустарников.

Фото Анатолия Ивашова