Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Иоанн Харченко и его команда не дают умереть от голода и отчаяния обездоленным землякам.

Благотворительный проект прихода таганрогского храма Рождества Пресвятой Богородицы «Накормим бездомных» действует с 2012 года. Каждое воскресенье в трех районах города (в 13 часов — возле диагностического центра по ул. Дзержинского, 156, в 13.30 — рядом с цирком на Центральном рынке и на ул. Чехова, 100, в 14 часов — на ул. Чехова, 318, возле рынка «Русское поле») собираются малоимущие люди. Их приводит голод. Сюда привозят горячие обеды из таганрогского храма Рождества Пресвятой Богородицы.

По воскресеньям, после Божественной Литургии, батюшка с волонтерами Центра «Трезвение», организованном в приходе, и единомышленниками отправляется по точкам кормления. Длинные составные столы не пустеют: люди приходят на смену друг другу. На первое – борщ. На второе – каша или макароны с мясом, рыбой или грибами. Еще обязательно винегрет или овощи. На третье – компот или чай с печеньем и конфетами. Готовят угощение помощницы отца Иоанна. Подготовительные работы и фасовка сухих пайков начинаются в субботу с 8 часов утра на территории прихода. Тарелки, ложки, стаканы – одноразовые. Всякий просящий получает еще и тормозок на вынос, которого может хватить на пару дней.

Обеды очень вкусные, они приготовлены с любовью и умением. К слову, инициатор проекта, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Иоанн Харченко по первому образованию – повар, выпускник Таганрогского технологического техникума питания и торговли.

В этом деле – деньгами, продуктами – отцу Иоанну помогают как его прихожане, так и остальные храмы Таганрогского благочиния. Есть и другие жертвователи: кто-то из прохожих, застав священника за раздачей обедов попросит принять и от него сотню-другую рублей. Кто-то привезет продукты прямо в храм, кто-то перечислит свое пожертвование на расчетный банковский счет храма. Поименно никого из благодетелей батюшка не называет по их просьбе.

Некоторые горожане отца Иоанна не поддерживают. Одни считают, что нечего кормить паразитов. Другие говорят, что об этих людях обязано заботиться государство. Но те, кто так говорят, и те, кто так не говорят, но думают, забывают поговорку «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Если в 2012 году, при зарождении проекта, благополучателями были преимущественно люди без определенного места жительсва, то сегодня все чаще можно встретить малоимущих стариков, которые едва сводят концы с концами, существуя на мизерную пенсию. Попадаются интеллигентные люди с высшим образованием, у которых были квартиры, машины и целые предприятия. Эти люди еще 10 лет назад и представить себе не могли, что окажутся бомжами и будут радоваться зимой тарелке горячего борща.

Отец Иоанн и православные волонтеры кормят голодных лишь в холодное время года, справедливо полагая, что летом в Таганроге прокормиться легче: в море – рыба, на улицах прямо под ногами – абрикосы и другие фрукты, на рынке – недорогие овощи. Последнее кормление приходится на Вербное Воскресенье. В нынешнем году это – 13 апреля.

Зима приходит в наш город с запозданием, и самые холодные дни еще впереди, а значит, и помощь в кормлении тех, кто нуждается в этом, остро необходима. Помощь в приготовлении пищи, в организации процесса кормления, в заготовке сухих пайков – труд каждого неравнодушного ценен и важен. С началом нового года совсем юные волонтеры из Ростовской региональной общественной культурно-просветительской организации Цифровая молодежная лига «Движение вверх» (ЦМЛ «Движение вверх») проявили готовность помочь приходу таганрогского храма Рождества Пресвятой Богородицы. Старшеклассники и студенты различных учебных заведений города готовы оказать посильную помощь в фасовке сухих пайков и раздаче горячих обедов.

Благодаря отцу Иоанну Харченко и тем людям, которые объединились вокруг него, обездоленные люди в холодное время года раз в неделю получают не только горячую пищу. Они получают подтверждение того, что они кому-то нужны, что их судьба кому-то небезразлична.

Мария ЛАНКИНА, Антон САХНОВСКИЙ

Фото Центра «Трезвение»

Реквизиты для тех, кто хочет передать пожертвования:

Наименование: местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Таганрога Ростовской области Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.1-я Линия, д.152

ОГРН: 1026100011937

ИНН: 6154058837, КПП: 615401001

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Р/ сч. 40703810752090093060 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО » СБЕРБАНК РОССИИ» г. РОСТОВ -НА- ДОНУ, БИК: 046015602, к/сч. 30101810600000000602

Убедительная просьба в платежных поручениях указывать полное наименование как указано в договоре банковского счета. При перечислении пожертвований в назначении платежа указывать «Пожертвования на уставную деятельность».

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