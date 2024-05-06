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В Таганроге без воды остался микрорайон «Простоквашино»

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Сегодня, 6 мая, МУП «Управление «Водоканал» Таганрога устраняет порывы на водоводе в трех микрорайонах города.

Город

Так, до 14 часов водоснабжение ограничено в районе улиц Адмирала Крюйса и Портовой. А также – в районе улиц К. Либкнехта, Свободы, Инструментальной, Кислородной площади.

Серьезный порыв произошел в микрорайоне «Простоквашино», по адресу: улица Чехова, 340\1-336\1. Без воды остались жители улиц Чехова, Сызранова, Сергея Шило, Чучева, ЖК «Вишневый сад». Закончить ремонт коммунальная служба планирует до 18 часов.

Фото из архива «ТП» (Анатолий Ивашов)

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Таганрогская правда
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