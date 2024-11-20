В Таганроге без света остался район улицы Ломоносова

20 ноября по техническим причинам ограничена подача электроэнергии в районе улицы Ломоносова, информирует администрация города.

Отключено электроснабжение по следующим адресам: улица Менделеева, улица Панфилова, улица Ломоносова, улица Мичурина — на участках от улицы Попова до улицы Богдана Хмельницкого. А также — улица Циолковского, 30/4; проспект Калужский, 5; улица Вишневая, 4, 6, 15/8.

Примерное время восстановления электроснабжения — в течение двух часов.

«Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения, будьте осторожны», — предупреждает администрация жителей указанных улиц.

Фото из архива