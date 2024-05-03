В Таганроге байкеры будут патрулировать скверы и парки

В Таганроге байкеры мотоклуба «Огнеборцы» открыли сезон. Они будут помогать пожарным до окончания действия особого противопожарного режима, а также проводить разъяснительную работу с горожанами.

Мотоциклисты клуба и пожарные 22-й пожарно–спасательной части 6 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области сотрудничают уже 4 года. За это время байкерами предотвращены десятки возгораний, проведены сотни бесед с жителями города о соблюдении правил пожарной безопасности.

В весенне-летний период байкеры будут патрулировать городские скверы и парки. В профилактической работе примут участие 15 мотоциклистов.

После церемонии открытия мотосезона прошел показ ретро- и современной пожарной техники с демонстрацией ее работы.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области