Главная » #Безопасность

В Таганроге байкеры будут патрулировать скверы и парки

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

В Таганроге байкеры мотоклуба «Огнеборцы» открыли сезон. Они будут помогать пожарным до окончания действия особого противопожарного режима, а также проводить разъяснительную работу с горожанами.

#Безопасность

Мотоциклисты клуба и пожарные 22-й пожарно–спасательной части 6 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области сотрудничают уже 4 года. За это время байкерами предотвращены десятки возгораний, проведены сотни бесед с жителями города о соблюдении правил пожарной безопасности.

В весенне-летний период байкеры будут патрулировать городские скверы и парки. В профилактической работе примут участие  15 мотоциклистов.

После церемонии открытия мотосезона прошел показ ретро- и современной пожарной техники с демонстрацией ее работы.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
байкеры безопасность мотоклуб новости пожарные Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru