В Таганроге автомобиль влетел в остановочный павильон

О ДТП на пересечении улиц Морозова и Дзержинского сообщают очевидцы.

Таганрожцы, ставшие свидетелями случившегося, пишут, что отечественное авто на скорости влетело в остановку общественного транспорта. ДТП произошло 2 декабря в районе 10 часов утра.

Очевидцы предположили, что водитель не успел поменять резину, что и могло стать причиной потери управления над транспортным средством.

По фото видно, что остановка серьезно пострадала – разбито боковое табло. Механические повреждения получил и автомобиль. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.

UPD. Госавтоинспекция Ростовской области — пострадавших в аварии нет, транспортное средство получило механические повреждения.

Ранее мы рассказывали, что 29 ноября в Таганроге машина врезалась в ограждение на улице Дзержинского.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»