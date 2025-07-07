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В Таганроге автоледи привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД

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43-летняя женщина выехала на полосу встречного движения.

Новости Таганрога

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции выявили видеозапись, на которой зафиксировано нарушение ПДД — автомобиль Hyundai Sonata двигался по полосе, предназначенной для встречного движения, в районе дома №39 по переулку Смирновскому в Таганроге.

«Личность нарушителя установлена — правила дорожного движения нарушила 43-летняя местная жительница», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

По данному факту инспекторами ДПС составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Автоледи грозит штраф в размере 7,5 тысячи рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция  напоминает участникам дорожного движения о недопустимости выезда на встречную полосу, а также о необходимости строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки. Подобные нарушения создают угрозу безопасности и могут привести к серьезным последствиям.

Фото и видео Госавтоинспекции по Ростовской области

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Госавтоинспекция нарушения ПДД происшествия Таганрог штраф
Таганрогская правда

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