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В Таганроге аптеку привлекут к ответственности за яркий фасад и рекламу

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В Таганроге одну из аптек привлекут к ответственности за нарушение Правил благоустройства: яркую окраску фасада и размещенную рекламу. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте Административная инспекция Ростовской области.

Город

Согласно Правилами благоустройства Таганрога, любые действия по изменению фасадов должны быть согласованы с уполномоченным органом администрации города и соответствовать облику сложившейся застройки. Однако, некоторые организации желают привлечь к себе внимание и нарушают требования.

Пример тому – аптека, расположенная в доме № 28 по улице Свободы. Ее фасад выкрашен в яркие желто-зеленые тона, а на окнах размещены материалы информационного характера.

В отношении организации, осуществляющей деятельность по данному адресу, возбуждено административное дело, — сообщили в Административной инспекции Ростовской области.

Кстати, вчера, 29 марта, в нашем городе прошла встреча председателя комитета по архитектуре и градостроительству – главного архитектора города Таганрога Александра Борисова с членами Совета по  предпринимательству. На ней, в частности, обсуждались вопросы, связанные с размещением информационных конструкций (вывесок) на фасадах зданий. Особое внимание участники мероприятия уделили размещению рекламных вывесок в исторической части города и согласованию их дизайн-проектов.

Фото ВК Административной инспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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