В Таганроге активисты провели уборку на тропах Богудонии

Вчера, 11 апреля, в Таганроге прошла очередная экологическая акция в микрорайоне Богудония. Там активисты убирали территории, ведущие к смотровым площадкам и прибрежную зону.

Участниками мероприятия стали сотрудники управления по развитию туризма и внешних связей городской администрации, представители туристских информационных центров и общественных объединений города, волонтеры гостеприимства. Предприятие «КОМФОРТ СЕРВИС», предоставило всем хозяйственный инвентарь. В результате были расчищены туристические тропы от листвы, убраны старые рыболовные сети, сухие ветки и другой мусор с береговой линии.

Сотрудники турфирм ООО «Судаков Тревел» и ООО «АВИА-СИТИ» тоже участвовали в уборке и вывозе мусора. А компания «АВИА-СИТИ» еще и накормила всех участников акции после завершения мероприятия.

Микрорайон Богудония давно стал одним из наиболее известных и популярных среди туристов. Здесь регулярно проводятся тематические экскурсии, проходят съемки художественных и документальных фильмов.

Фото tagancity.ru