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В Таганроге активисты хотят высадить в роще Дубки 10 тысяч петровских дубов

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Волонтеры уже приступили к сбору желудей деревьев эпохи Петра Первого.

Благоустройство

С необычной инициативой выступили активисты, которые борются за сохранение памятника природы — рощи Дубки, которую, как считается, высадил основавший город Таганрог Петр Первый. Они намерены значительно увеличить популяцию дубов, причем, вырастить новые деревья из желудей старинных дубов петровской эпохи. Об этом сообщается на странице ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ».

Энтузиасты признают, что ставят перед собой амбициозную задачу. Они уже провели подсчет необходимого количества желудей и поделились своими рассуждениями с читателями. Итог, к которому пришли активисты, таков: «Получается, для 10 тысяч деревьев нам нужен 1 мешок желудей — 50 кг. С нашей точки зрения, в этом году наш толстый дуб Кирилл выдаст нам не менее 5-7 мешков».

К сбору желудей, которые, по замыслу общественников, должны стать дубами, уже приступили.

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Таганрогская правда
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