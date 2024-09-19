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В Таганроге аферисты представляются сотрудниками администрации и Роспотребнадзора

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Предпринимателям Таганрога поступают телефонные звонки от мошенников с требованием приобрести печатную продукцию по завышенным ценам. В случае отказа предприятиям грозят административной ответственностью.

#Официально

«Информируем об участившихся случаях навязывания предприятиям Таганрога приобретения полиграфической продукции для оформления уголка потребителей», — предупреждает управление потребительского рынка администрации города.

В сообщении уточняется, что на телефоны организаций, осуществляющих на территории Таганрога деятельность в сфере торговли и общественного питания, поступают звонки от неизвестных лиц. Звонящие представляются сотрудниками управления защиты прав потребителей администрации города или Роспотребнадзора. Под предлогом подготовки предприятий к проверкам они предлагают приобрести печатную продукцию, необходимую для оформления уголка потребителей, по завышенным ценам. При отказе угрожают применить административные меры воздействия.

«Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц управления потребительского рынка администрации Таганрога и Роспотребнадзора не могут поступать предложения, связанные с продажей какой либо продукции и платного предоставления услуг», — комментирует администрация Таганрога.

Предпринимателей просят проявлять бдительность при поступлении подобных звонков. И советуют самостоятельно проверять информацию о возможных проверках. Уточнить,  действительно ли работают звонившие к ним сотрудники в указанных учреждениях, можно непосредственно в управлении потребительского рынка администрации Таганрога по телефону: 8 (8634) 312-785).

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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