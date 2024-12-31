В Таганроге 31 декабря объявлена воздушная тревога

В 16.32 31 декабря в Таганроге включили систему оповещения о возможной ракетной опасности.

«Внимание! Ракетная опасность! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — предупредила горожан глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Ранее глава города напоминала жителям о том, как вести себя во время сигнала воздушной тревоги.

Отмечается, что при получении сигнала важно действовать быстро и четко. Услышав звук сирен, гудков и других сигнальных средств, необходимо спустится в убежище, либо на нижние этажи, либо выбрать в помещении безопасные места без окон. Не покидать их до получения официальной информации о том, что угроза миновала.

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