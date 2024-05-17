В Таганроге 30-летний рецидивист вновь отправится в тюрьму

Совместное распитие спиртных напитков стоило одному из мужчин жизни.

В Таганроге вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчины, который признан виновным в убийстве своего знакомого, сообщает следком по Ростовской области.

Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года фигурант, находясь в Таганроге, в ходе распития спиртных напитков и последующего конфликта, нанес своему 36-летнему знакомому удар ножом в область груди. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления злоумышленник был задержан и взят под стражу, сообщает ведомство.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за совершение преступлений против личности и собственности. Теперь он вновь отправится за решетку на 11 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: следком по РО