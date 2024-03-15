В Таганроге 30-летнего рецидивиста будут судить за убийство

В Таганроге будут судить 30-летнего мужчину, который во время совместного застолья зарезал своего приятеля, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в январе нынешнего года. Фигурант поссорился со своим 36-летний знакомым и нанес ему удар ножом в область груди. После совершения преступления злоумышленник был задержан и помещен под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело об убийстве. Установлено, что ранее таганрожец имел судимость за совершение преступлений против личности и собственности.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фото Анатолия Ивашова