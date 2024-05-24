В Таганроге 28 июня запрещена розничная продажа алкоголя

Это день выдачи выпускникам аттестатов о среднем общем образовании.

В Таганроге 28 июня устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, поскольку это день выдачи аттестатов о среднем общем образовании выпускникам школ. Об этом сообщает управление потребительского рынка администрации города Таганрога со ссылкой на областной закон.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции в заведениях общепита.

Сегодня, 24 мая, в Таганроге также действует запрет на продажу алкоголя в связи с проведением праздник последнего звонка в школах.

Нарушителям грозит штраф: на должностных лиц — в размере от двадцати до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от ста до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

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