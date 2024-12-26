В Таганроге 26 декабря объявлена угроза атаки беспилотников

26 декабря в 15.35 в Таганроге раздались звуки сирен, объявлена угроза атаки беспилотников.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — сообщает в своем telegram-каналглава города Светлана Камбулова.

Как сообщают очевидцы, в Таганроге эвакуируют из зданий всех посетителей торгово-развлекательных городских центров.

Фото из архива