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В Таганроге 2 сентября нельзя продавать спиртное

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Запрет связан с празднованием Дня знаний, который в этом году будет отмечаться во второй день месяца.

#Официально

В Ростовской области запрет розничной продажи алкогольной продукции будет введён в понедельник, 2 сентября, сообщает правительство Дона. Это связано с проведением праздничных линеек в школах по случаю Дня знаний и начала нового учебного года, сообщил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов.

В областном законе от 28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области» днем запрета значится 1 сентября, но в случае, если 1 сентября приходится на выходной день, то указанный запрет переносится на следующий рабочий день.

Нарушителям «сухого закона» в Ростовской области грозит штраф:

  • должностным лицам – в размере от 20 000 до 40 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
  • юридическим лицам – от 100 000 до 300 000 рублей.

Купить 2 сентября алкоголь можно будет в заведениях общественного питания — на них запрет не распространяется.

Фото: Image by pvproductions on Freepik

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