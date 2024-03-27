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В Таганроге 2-летнюю девочку-инвалида не обеспечивали нужным лекарством

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В Таганроге мать двухлетней малышки, страдающей тяжелой формой хронического заболевания, долгое время не могла получать положенное ее дочери лекарство.

Город

Женщина обратилась с заявлением в городскую прокуратуру, сотрудники которой провели проверку соблюдения прав ребенка на лекарственное обеспечение. Как выяснилось, врачебной комиссией девочке был рекомендован к использованию лекарственный препарат, который ей длительное время не предоставлялся.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать министерство здравоохранения Ростовской области устранить нарушения, — сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В итоге исковые требования прокурора были удовлетворены. И сейчас малышка обеспечена жизненно важным лекарством.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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