В Таганроге мать двухлетней малышки, страдающей тяжелой формой хронического заболевания, долгое время не могла получать положенное ее дочери лекарство.

Женщина обратилась с заявлением в городскую прокуратуру, сотрудники которой провели проверку соблюдения прав ребенка на лекарственное обеспечение. Как выяснилось, врачебной комиссией девочке был рекомендован к использованию лекарственный препарат, который ей длительное время не предоставлялся.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать министерство здравоохранения Ростовской области устранить нарушения, — сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В итоге исковые требования прокурора были удовлетворены. И сейчас малышка обеспечена жизненно важным лекарством.

Фото «Таганрогской правды»