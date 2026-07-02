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В Таганроге 2 июля отключат электричество в микрорайоне Михайловка и на нескольких улицах

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2 июля в Таганроге запланированы временные отключения электроэнергии в микрорайоне Михайловка и на нескольких улицах города. Это связано с проведением плановых работ на электросетях.

#ЖКХ

С 11.00 до 17.00 специалисты Неклиновского РЭС будут выполнять работы на воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ на подстанции «Самбек». В этот период без света останется микрорайон Михайловка.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 сотрудники ПАО «Россети Юг» проведут плановые работы, из-за чего отключат электричество на улице Шевченко, в переулках Береговом и Тургеневском (к улице Энгельса). Также без электроэнергии останутся здания №№ 34/6, 34/5, 34/4, 36/4, 36/3, 32/2, 42/4 по улице П. Тольятти.

Фото rosseti-yug.ru

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ЖКХ новости отключение света Таганрог
Таганрогская правда

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