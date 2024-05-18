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В Таганроге 18 мая прошли общегородские субботники в роще «Дубки» и на Русском поле

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Еще один большой субботник состоялся сегодня на Старом кладбище Таганрога.

Благоустройство

Сегодня силами горожан привели в порядок сразу несколько городских территорий. Вместе с коллегами, представителями завода «ТАГМЕТ», предприятия «Лемакс», ребятами из школ №№ 34 и 37, «Движение Первых», провели уборку на территории рощи «Дубки». Такие субботники здесь проходят постоянно. Покос травы, уборка мусора, обрезка деревьев — вот далеко неполный перечень работ, который был выполнен, — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Также 18 мая силами предприятия «Лемакс», нескольких управляющих организаций, жителей, депутата городской Думы Таганрога по 9-му округу Олега Тимохина был проведен субботник  в микрорайоне «Русское поле». В порядок привели территорию возле домов №№ 324 и 326 по улице Чехова.

И, конечно, хочу отметить тех, кто работал сегодня на Старом кладбище Таганрога. Общественники, волонтеры провели обрезку сухих деревьев, убрали мусор. Всех их объединяет одно большое желание — сохранить этот музей под открытым небом, — написал Андрей Фатеев.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Андрей Фатеев новости роща Дубки субботник Таганрог
Таганрогская правда
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