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В Таганроге 170 детей из семей беженцев получили канцелярские наборы к школе

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Благотворительную помощь им оказали волонтеры АНО «Добро в твоем городе».

Новости Таганрога

В Таганроге семьям беженцев и вынужденных переселенцев помогли собрать детей к школе. 170 ребят получили школьные канцелярские наборы. Благотворительная помощь оказана автономной некоммерческой организацией — центр развития социальных инициатив «Добро в твоем городе», которая успешно реализует гуманитарный проект, ставший победителем грантового конкурса поддержки местных сообществ Благотворительного фонда «Синара» в 2024 году. Об этом сообщает администрация Таганрога. Проект направлен на оказание гуманитарной, медицинской и психологической помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Помощь в виде канцелярии предназначена для детей из семей, прибывших в Таганрог с февраля 2022 года и подходящих под категории: многодетные семьи, семьи с одним родителем, семьи с инвалидами, семьи с детьми под опекой, а также семьи с детьми, которые в этом году пошли в первый класс.

Нуждающимся семьям из указанных категорий выдача канцелярии продолжится в сентябре. Семьи, прибывающие в Таганрог из ДНР, ЛНР и Украины, а также жители Курской и Белгородской областей, находящиеся в Таганроге, могут обратиться за гуманитарной помощью к волонтерам организации по адресу: ул. Транспортная, 1, по вторникам и четвергам с 09.00 до 12.00.

Неравнодушные жители города, которые хотят стать частью благотворительного проекта, также могут обращаться по указанному адресу в часы приема. Сюда можно принести для передачи детям семей беженцев школьную канцелярию, рюкзаки, одежду и другие бытовые вещи.

Фото: администрация Таганрога

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благотворительность новости Таганрог
Таганрогская правда
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