В Таганроге 16 июля несколько районов остались без воды

МУП «Управление «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы в районе Нового вокзала, Западном районе, на улице Котлостроительной.

Так, работы ведутся на пересечении улиц Ватутина и 2-й Советской. Водоснабжение ограничено в части Западного района, НИИ связи, завода «Красный гидропресс».

Утечку устраняют по адресу: улица Московская, 70. Без воды остались микрорайон «Дубки», район Нового вокзала, дома, расположенные на улицах П. Тольятти, Морозова, Дзержинского, Московской.

Еще одна точка ремонта – улица Котлостроительная, 21\1. Холодная вода подается пониженным давлением в дома на улицах Котлостроительной и Ремесленной.

По всем трем адресам восстановить водоснабжение планируется в 16 часов.

Фото Анатолия Ивашова