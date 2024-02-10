В Таганроге 15 лет поет своя «Жар-Птица»

Речь не о мифическом персонаже русских народных сказок, а о реально существующем ансамбле с одноименным названием, выступления которого зажигают огнем, дарят свет и солнечное тепло своим слушателям. Происходит это волшебство уже в течение 15 лет.

«Звезды сошлись…»

Так начала свой рассказ о возникновении ансамбля его руководитель Марина Шумакова. В 2009 году она пришла в Центр внешкольной работы, где появилась возможность создать свой вокальный ансамбль. Об этом давно мечтала дипломированный и уже опытный преподаватель. Причем не просто создать, а сделать лучшим. Название коллектива Марине Олеговне пришло как-то само собой: «Жар-Птица». Всем оно понравилось, так и прижилось.

Успех пришел практически сразу благодаря творческому порыву руководителя и талантам восходящих «звездочек» коллектива. Анастасия Шкурко, Надежда Репка и Александра Тюменцева принесли первые дипломы победителей городского фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества». «Эстафету» приняли Александра Кирильчук, Алина Голубкова, София Олексив, два Артема: Горигоренко, Мовчан и многие другие. В последующем ни одно значимое мероприятие в Таганроге не обходилось без участия ансамбля. День города и День Победы, балы «Золотых медалистов», День защиты детей, выступления в областном военном госпитале Ростова-на-Дону и Доме-интернате для престарелых и инвалидов Таганрога. Коллектив — участник Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!», исторического фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» и так далее. Только не надо думать, что приглашения посыпались, словно из рога изобилия, сами собой.

Терпение и труд

Без них нельзя добиться значимых результатов. После решения о создании ансамбля обозначились первые проблемы. Дети принимались без конкурсного отбора, с различными уровнями подготовки и вокальными данными. Имел значение и возраст обучаемых: от 6 до 17 лет. От руководителя требовались огромное количество энергии и терпения, полная самоотдача. Необходимо было добиться слитности звучания, сохранив тембр и красоту каждого голоса. Талантливому преподавателю это удалось в полной мере.

Шли поиски индивидуального подхода к каждому участнику в зависимости от его способностей и вокальных данных. Постепенно выделялись солисты и те, кому предстояла работа для достижения более высокого уровня исполнения. И так от занятия к занятию, от репетиции к репетиции, на всем протяжении существования ансамбля.

Оценку работе Марины Шумаковой и ее подопечных ставят жюри конкурсов и фестивалей, в которых участвует творческий коллектив. За 15 лет существования «Жар-Птица» и ее солисты завоевали столько дипломов и стали лауреатами такого большого числа конкурсов, что их перечисление займет целую газетную полосу. А в 2020 году ансамбль удостоился звания «Образцовый детский коллектив».

Несколько лет ребята выступают совместно с таганрогским муниципальным джаз-оркестром имени Валентина Парнаха под управлением Вячеслава Акимова. Поклонники периодически видят их в программе муниципального камерного хора «Лик» (руководитель Алексей Логинов).

Исключений Марина Олеговна ни для кого не делает, всем отдает свои знания и мастерство. У нее занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого составлен индивидуальный образовательный «маршрут», который ведет к более высокому уровню исполнительского мастерства. Недаром ей присвоено звание педагога высшей категории.

Многие участники «Жар-Птицы» продолжают музыкальное образование в высших учебных заведениях Ростова-на-Дону, Краснодара, Ярославля и Москвы.

Сейчас в ансамбле взошла «звездочка» Святослава Хайхана. «Святик», как ласково называют мальчика, — солист. В прошлом году в составе хора Юрия Гончара стал участником концерта «День знаний со звездами в Кремле».

В юбилейный год хочется пожелать ансамблю новых побед и достижений. Пусть «Жар-Птица» продолжает сиять на сцене, даря свет и тепло, а у ее руководителя не иссякает возможность открывать и зажигать новые «звезды».

Евгений БУТЫЛИН.

Фото предоставлены Центром внешкольной работы