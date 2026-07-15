В Таганроге 15 июля несколько улиц остались без света из-за работ на сетях

Энергетики проводят плановые и аварийно-восстановительные работы.
15 июля ПАО «Россети-Юг» проводит плановые ремонтные работы на трансформаторной подстанции ТП-33, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС» территории Таганрога. В связи с этим временно отключено электроснабжение на улицах Татарской, Пролетарской, Р. Люксембург, Энергетической, Водопроводной, а также в переулках с 9-го по 12-й. Ориентировочное время завершения работ — до 16.00.
Кроме того, энергетики ведут аварийные ремонтные работы на воздушной линии в районе улиц Мало-Свердлова, Александровской, прилегающих переулков и территории БСМП. Сроки окончания работ не уточняются — электричество будет восстановлено после устранения неисправности.
Фото Россети-Юг из архива
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