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В Таганроге 15 июля несколько улиц остались без света из-за работ на сетях

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Энергетики проводят плановые и аварийно-восстановительные работы.

Город

15 июля ПАО «Россети-Юг» проводит плановые ремонтные работы на трансформаторной подстанции ТП-33, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС» территории Таганрога. В связи с этим временно отключено электроснабжение на улицах Татарской, Пролетарской, Р. Люксембург, Энергетической, Водопроводной, а также в переулках с 9-го по 12-й. Ориентировочное время завершения работ — до 16.00.

Кроме того, энергетики ведут аварийные ремонтные работы на воздушной линии в районе улиц Мало-Свердлова, Александровской, прилегающих переулков и территории БСМП. Сроки окончания работ не уточняются — электричество будет восстановлено после устранения неисправности.

Фото Россети-Юг из архива

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Таганрогская правда

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