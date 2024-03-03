В Таганроге состоялся 14-й выпуск кадровых офицеров из Военного учебного центра при Южном федеральном университете. Ряды Вооруженных Сил РФ пополнят 13 молодых лейтенантов, среди которых — 12 парней и одна девушка.

Военный учебный центр при университете осуществляет подготовку высококлассных специалистов для ВС РФ с 2006 года.

Военный учебный центр за свою историю выпустил более 760 молодых лейтенантов, которые с доблестью и честью проходят службу в разных регионах нашей большой страны, — отметил в своем выступлении начальник ВУЦ при ЮФУ полковник Александр Палеев. — Наши выпускники показали мужество и героизм при поддержке правительства Сирийской арабской республики, уже больше 200 ребят с честью и доблестью выполняют боевые задачи в зоне СВО. Многие из них удостоены высоких правительственных и государственных наград. Уровень подготовки в ВУЦ при ЮФУ высоко оценивается Министерством обороны Российской Федерации. Мы одни из немногих среди 220-и военных учебных центров, развернутых по Российской Федерации, кто выполняет установленный процент госзаказа, осуществляет практически стопроцентный набор на места подготовки офицеров по кадровому направлению. Уровень доверия руководства Министерства обороны к нашему Центру – очень высокий. Наша профессия часто сопряжена с рисками. Но те ребята, которые стоят на сцене, не изменили своему выбору, поэтому огромное спасибо родителям, что воспитали своих детей как патриотов страны. Уверен, что всех наших выпускников ждет блестящее будущее и они с гордостью будут нести звание русского офицера.

Выпускникам довели приказ Министра обороны РФ о присвоении им первого офицерского звания – лейтенант. Заключившие контракт сроком на три года выпускники ЮФУ будут проходить службу в Западном и Южном военных округах — в Москве и Подмосковье, в Брянской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии.

Проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов, напутствуя на службу молодых офицеров, подчеркнул, что они – будущие представители новой российской элиты.

Заместитель директора Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Александр Лызь, приветствуя офицеров-инженеров, отметил, что свою цель они достигли, и пожелал им обретать новые цели и высокие мечты.

А заместитель военного комиссара города Таганрога по призыву подполковник Владимир Афанасьев поделился своей радостью и гордостью:

В 2014 году мой сын был выпускником Военного учебного центра при ЮФУ, сейчас он – в Севастополе, капитан.

В рамках мероприятия состоялся ритуал прощания со знаменем ЮФУ.

Молодых офицеров напутствовал и отец одного из них, Станислав Бирюк:

Сегодняшний выпускной проходит в непростое для нас и нашей страны время, но вы дошли до конца, — констатировал он. — Благодарим вас за мужество, стойкость и за веру в светлое будущее. Мы желаем вам, дорогие выпускники, чтобы тот опыт, который вы приобрели в ВУЦ при ЮФУ, вам не довелось применять в боевых условиях. Желаем мирного неба, в добрый путь!

От лица выпускников к офицерам-преподавателям обратился лейтенант Олег Ковалев:

Спасибо за вашу заботу о нас, за то, что нянчились с нами все эти годы. Спасибо вам огромное! Мы вас не подведем! Будем верой и правдой служить Отечеству!

Несколько фраз парню дались очень трудно: его голос постоянно срывался от волнения.

Также выпускники Военного учебного центра исполнили хором песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!» Потом вернулись в зрительный зал, а для них и для провожающих их на службу пели самодеятельные артисты – студенты ЮФУ.

Пожелаем ребятам не услышать в своей жизни взрывов, но услышать и спеть еще очень много песен.

Валерий ГРИГОРОВ, фото ЮФУ