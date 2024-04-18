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В Тацинском районе прошел концерт ансамбля «Православный Дон»

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Подопечные фонда «Защитники Отечества» стали гостями концерта фольклорного ансамбля казачьей песни «Православный Дон» в Тацинском районе. Выступление коллектива также посетили ветераны и участники боевых действий, члены семей погибших бойцов и участников СВО.

Новости Ростовской области

Художественный руководитель ансамбля Геннадий Вечеркин со сцены поприветствовал семьи. Он выразил признательность за то, что воспитали своих сыновей истинными патриотами: «Они настоящие герои и мы все гордимся ими. Пусть духовная мощь казачьих песен наполнит радостью Ваши сердца».

Приятно осознавать, что о нас знают, мы не одни и нам всегда готовы прийти на помощь. Концерт никого не оставил равнодушным, нас переполняли эмоции! Это очень приятный сюрприз! — поделилась своими впечатлениями мама бойцов Нина Валуенко.

Яркая концертная программа и мастерство артистов понравились каждому. Бурные аплодисменты сопровождали все творческие номера. 

Приятно видеть радостные глаза своих подопечных! Считаю, что такие мероприятия способствуют духовному общению, а также более быстрой адаптации и социальной реабилитации подопечных, — рассказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Тацинском районе Анна Прохоренко.

После окончания концерта приглашенные гости поднялись на сцену. Они поблагодарили коллектив за настоящий праздник души и песни. Сделали совместную фотографию, которая надолго сохранит память о празднике казачьей песни.

Фото предоставлено Фондом «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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