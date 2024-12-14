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В страшной аварии под Ростовом насмерть разбился водитель легковушки

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13 декабря под Ростовом в страшной аварии с участием большегруза погиб водитель легковушки, а его пассажир доставлен в больницу.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, оавария произошла около четырех часов дня на 2 км автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. По предварительной информации, 34-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» не справился с управлением. Машину занесло на полосу встречного движения, где она врезалась в Chery. 

В результате ДТП водитель Chery погиб, а его 21-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге женщина-водитель сбила 17-летнего пешехода.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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