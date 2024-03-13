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В скверах Таганрога приводят в порядок светильники

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В Таганроге специалисты коммунальных служб организовали  еженедельный мониторинг за состоянием уличного освещения в городских скверах. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

#ЖКХ

Всю минувшую неделю работники учреждения занимались устранением обрывов, текущим ремонтом и  техобслуживанием сетей. Выполнены работы по осмотру и ремонту светильников в скверах Петра I, Чехова,  «Украинском», «Западном», «У шлагбаума», «Звезда». А также на Каменной лестнице.

Кроме того, специалисты нашли и устранили короткое замыкание в кабельных подземных линиях на территории рощи «Дубки». И провели замену кабеля, проложенного в траншее на аллее к Троицкой церкви.

Фото МКУ «Благоустройство»

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ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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