В скверах Таганрога приводят в порядок светильники

В Таганроге специалисты коммунальных служб организовали еженедельный мониторинг за состоянием уличного освещения в городских скверах. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

Всю минувшую неделю работники учреждения занимались устранением обрывов, текущим ремонтом и техобслуживанием сетей. Выполнены работы по осмотру и ремонту светильников в скверах Петра I, Чехова, «Украинском», «Западном», «У шлагбаума», «Звезда». А также на Каменной лестнице.

Кроме того, специалисты нашли и устранили короткое замыкание в кабельных подземных линиях на территории рощи «Дубки». И провели замену кабеля, проложенного в траншее на аллее к Троицкой церкви.

Фото МКУ «Благоустройство»