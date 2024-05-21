В скульптурном дворике Таганрогского художественного музея состоится концерт-лекция Даниила Топольского

2 июня в 16.00 в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея меломанов ждут на увлекательном концерте-лекции Даниила Топольского «Неоклассика. Мировые шедевры» из авторского цикла «Как слушать классику».

Цикл «Как слушать классику» лауреата международных конкурсов пианиста Даниила Топольского призван познакомить публику с авторским музыкальном языком, идеями эпохи, в которую были написаны произведения, а также биографиями создавших их композиторов, различным музыкальным стилям.

Концерт-лекция, который состоится 2 июня, посвящен двум современным композиторам — Людовико Эйнауди и Хансу Циммеру. В чем особенности неоклассики и почему она тесно связана с кинематографом? Как развивается и что взяла от классической музыки? На эти и другие интересные вопросы гости получат ответы.

Особая атмосфера скульптурного дворика художественного музея подарит слушателям уникальное впечатление — наслаждение живой музыкой на открытом воздухе в теплый летний вечер, — рассказали в ТХМ.

В мероприятии принимают участие студенты Ростовской государственной консерватории им. С. Рахманинова, лауреаты международных конкурсов Алёна Садовая и София Урумова — скрипка, Натали Григорян и Михаил Володин — виолончель, Даниил Топольский — фортепиано.

Телефон для справок: +7 (8634) 38-31-70, адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото ТХМ