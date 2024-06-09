В предстоящую среду, 12 июня, в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея покажут спектакль по пьесе А.П. Чехова.

Зрители погрузятся в мир интерактивного спектакля «Предложение» от театра-клуба «Сад» (режиссёр Валентина Псел), где простое событие — предложение руки и сердца — превращается в забавный фарс, полный острых моментов и неожиданных поворотов. Эта комедия в одном действии перевернет ваше представление о романтике и позволит стать участником «сватовства по-чеховски».

Спектакль начнется в 18.00 в скульптурном дворике ТХМ (ул. Александровская, 56). Вход по предварительной записи. Справки по телефону: 8-906-183-17-20.

Фото ВК Таганрогского художественного музея