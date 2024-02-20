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В школе Таганрога пройдут военно-спортивные соревнования

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Завтра, 21 февраля, в школе № 39 Таганрога состоятся военно-спортивные соревнования «Поколение первых», посвященные Дню Защитника Отечества.

Новости Таганрога

Мероприятие будет проводиться при информационной поддержке Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Организаторы ставят своей целью выявление самой сильной и функционально подготовленной команды старшеклассников.

В соревнованиях примут участие смешанные команды по шесть человек. Мальчики будут толкать и переносить 16-килограмовые гири. Также членам команд предстоит состязаться в сборке-разборке автомата Калашникова, надевании противогаза, бросках медбола и перетягивании каната.

Иллюстрация предоставлена организаторами мероприятия

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Таганрогская правда
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