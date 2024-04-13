В школе Таганрога открыли стенд памяти доктора Соколова

В Таганроге важное событие произошло в стенах школы № 22. В честь ее выдающегося выпускника, кардиохирурга Виктора Викторовича Соколова здесь открыли мемориальный стенд. В конце марта ему исполнилось бы 65 лет, но врач, спасший немало жизней, оставил этот мир в 2020 году.

Заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева и член Общественной палаты Ростовской области, директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко тоже пришли отдать дань памяти замечательному человеку.

Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники и Государственной премии Российской Федерации (2000 г. и 2003 г.), сердечно-сосудистый хирург, чьи достижения получили широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом, рос и воспитывался в интеллигентной таганрогской семье.

За 53 года своей работы школа № 22 выпустила в большую жизнь множество воспитанников, и они успешно реализовали полученные знания в самых разных областях. Выпускник 1976 года Виктор Соколов всю жизнь посвятил служению людям. Все мы родом из детства, и на человека, конечно же, в первую очередь оказывают влияние семья и ближайшее окружение. В седьмом классе, прочитав научно-популярное издание о пересадке сердца, юноша решил посвятить жизнь медицине, а поскольку оставался целеустремленным, смог стать настоящим профессионалом.

Помнят его и как хорошего друга. Одноклассник Юрий Климченко, один из инициаторов создания памятного стенда, рассказывает:

Мы с Виктором жили в одном доме, пошли в первый класс школы № 24 вместе, с ранцами за спиной, в руках — мешочки с чернильницами. В 1972 году нас перевели в школу № 22, и до самого окончания мы учились здесь, дружили и соревновались – кто лучше напишет контрольную по математике, кто быстрее разгадает ребус. Сидели за одной партой на физике, любили выполнять лабораторные работы. Витя прекрасно играл на аккордеоне, рос всесторонне развитой личностью. Мечта стать врачом определила всю его жизнь.

Знаменитый врач, академик АМН СССР Валерий Шумаков, который осуществил первую успешную трансплантацию сердца в 1987 году, стал научным руководителем диссертации Виктора Соколова.

Виктор Викторович — не медийный человек, делал великие дела, но о нем мало кто слышал. И когда его не стало, я постарался увековечить его память, — отметил Юрий Климченко.

Он пожелал старшеклассникам, чтобы их будущий труд также оценили по достоинству, приведя пример — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 2007 году специально «под Виктора Соколова» открыли отделение, которым он руководил с 2007 года до времени своей гибели в августе 2020 года. Врач спасал пациентов, проводя многочасовые операции, подготовил много учеников — высококлассных специалистов в своей сфере.

Школьная семья хранит добрые традиции, и одна из них – чествование выпускников, внесших большой вклад в жизнь города, страны. Виктор Викторович Соколов — именно такой человек. Важно передавать новым поколениям школьников историю выпускников как ключ к открытиям, грядущим победам. Это — наша гордость, результат слаженной работы педагогов, родителей и коллектива учащихся, — подчеркнула директор школы Оксана Чемес.

Тепло вспоминала о Викторе классный руководитель Елена Осипова, рассказав, что в выпуске будущего хирурга ребята получили три золотые (одну из них – Виктор Соколов) и четыре серебряные медали. Рассказал о коллеге и знаменитый хирург Таганрога Владимир Фролкин, работавший с ним в пятой городской больнице. Он отметил, что они многому учились друг у друга. А Елизавета Липовенко продолжила: знакомясь с отзывами пациентов и коллег о Викторе Соколове, она увидела параллели между этим выдающимся врачом и Антоном Чеховым, вспомнив строки письма Антона Павловича к брату Николаю. «Чтобы воспитаться… нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут важен каждый час…»

Разве это не о Викторе Викторовиче? – задала вопрос Елизавета Васильевна.

Конечно, и о нем тоже. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы по сердечно-сосудистой хирургии, заведующий научным отделением неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца оставил богатейшее научное наследие, подготовил целую плеяду специалистов, призванных продолжать дело своего наставника. Он руководил отделением неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца, занимающимся лечением больных с аневризмами и острым расслоением грудной аорты. Здесь разрабатывали и внедряли высокотехнологичные виды операций. Благодаря Виктору Соколову многие россияне сохранили жизнь. И, конечно, каждый из них помнит своего замечательного врача.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора