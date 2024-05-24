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В школах Таганрога прозвучали последние звонки

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В этом учебном году последние звонки прозвучали для 2736 девятиклассников и 1189 выпускников 11-х классов. Впереди у ребят — экзаменационная пора.

Город

Побывал сегодня на торжественной линейке в школе № 10. Поздравил с завершением учебного года всех учащихся и педагогов. Школьников младших классов ждут летние каникулы. У старшеклассников-выпускников — волнительный и ответственный период. Сдача экзаменов, поступление и новая интересная студенческая жизнь. Желаю всем таганрогским школьникам прекрасного летнего отдыха, а выпускникам — доброй дороги! Пусть в вашей жизни все сложится так, как вы хотите и мечтаете! — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, экзаменационная пора у таганрогских школьников уже стартовала. 21 мая девятиклассники написали первый ОГЭ — иностранные языки. А вчера, 23 мая, выпускники 11-х классов сдавали экзамены по географии, литературе и химии.

В Таганроге ОГЭ и ГВЭ сдают почти 3000 выпускников 9-х классов, ЕГЭ — 1176 школьников.

Для проведения итоговой аттестации выпускников 11-х классов в городе открыты шесть площадок. Первый из обязательных экзаменов — русский язык — ребята будут сдавать 28 мая, — рассказали в городском управлении образования.

Ранее мы сообщали, что 24 мая, в день проведения праздника последнего звонка, в Таганроге действует запрет на реализацию алкоголя.

Фото Анатолия Ивашова

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#школы Таганрога ЕГЭ экзамены
Таганрогская правда
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