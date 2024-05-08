В школах Таганрога проходят концерты ко Дню Победы

Один из таких концертов состоялся сегодня, 8 мая, в школе № 6.

На концерте присутствовали жители микрорайона, ветераны педагогического труда, члены городского комитета ветеранов Вооруженных Сил РФ, подполковник милиции Анатолий Котельников, председатель Совета ветеранов пограничной службы Евгений Волошин, командир пограничного батальона «Ямал» Сергей Зация, член совета ветеранов Андрей Карчевский, представитель казачьего общества «Таганрогское» Валерий Шураев, подполковник полиции, преподаватель Таганрогского института им. А.П. Чехова Михаил Каданов, выпускники школы, семьи участников СВО.

Песни военных лет, танцевальные номера и чтение стихов в исполнении учеников школы завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое в истории время. Все присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне и недавно ушедших военнослужащих СВО Минутой молчания.

Директор школы Оксана Муразян (сторонник партии «Единая Россия») поздравила всех с праздником. Здоровья ветеранам, скорого возвращения домой участникам СВО, мирного неба пожелала Оксана Викторовна.

Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, Победа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. Очень хочется, чтобы молодое поколение чтило и помнило, сохраняло то величие нашей страны, которое было завоевано ценой миллионов жизней, — отметила Оксана Муразян.

Коллектив школы, учащиеся, родители передали гуманитарную помощь и письма участникам СВО батальону «Ямал».

Со слезами на глазах и улыбками на лицах покидали актовый зал школы зрители, которых тронула торжественная, щемящая атмосфера праздника. Отрадно, что ребята, подготовившие концертные номера, прониклись чувством уважения и благодарности к ветеранам за их подвиг и жертвенность, чувством гордости за героическую историю нашей Родины.

Фото предоставлено школой № 6