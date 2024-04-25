В Шахтах во время аварии водитель погиб в загоревшейся машине

Вчера, 24 апреля, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Шахтах, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в десятом часу вечера на проспекте Ленинского Комсомола. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Renault Logan» по неустановленной причине врезался в припаркованные «Renault Fluence» и «Mercedes Benz E320». После этого передняя часть его машины загорелась.

В результате ДТП водитель автомобиля «Renault Logan» погиб до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области