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В Сети распространяются фейки о готовящихся в Ростовской области терактах

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В соцсетях и мессенджерах распространяются публикации и фотографии с оружием, где говорится о серии терактов, которые якобы готовятся в школах Волгодонска. Сообщения появились в Сети 12 ноября и активно пересылаются между жителями донского города.

Новости Ростовской области

Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» опровергает информацию о терактах и сообщает, что об этом пишут псевдотеррористы на созданных ими же площадках.

«Мы видим продолжение серии панических постов, которые появляются в Telegram-каналах разных городов России. Ранее неизвестные с помощью аналогичных сомнительных снимков пытались запугать жителей Елабуги, Самары, Ижевска, Тулы, Курска, Ростова, Воронежа, Мурманска. Все фотографии, которые используются на площадках псевдотеррористов, взяты из объявлений по продаже гражданского оружия», — пишет «Война с фейками. Ростовская область».

Также отмечается, что в списке школ, где якобы планируются теракты, есть лицей «Политэк», который в настоящий момент закрыт из-за ремонта.

«Информация передана в правоохранительные органы. Просим соблюдать спокойствие и не допускать паники», — обращаются к жителям Дона авторы «Войны с фейками. Ростовская область».

Фото: t.me/warfakerostov

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Таганрогская правда
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